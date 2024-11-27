Edirne'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: Bir Öğrenci Yaralandı
Edirne'de, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada Trakya Üniversitesi öğrencisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'de minibüs ve otomobilin karıştığı kazada Trakya Üniversitesi öğrencisi yaralandı.
Balkan Yerleşkesinde, Edirne Toplu Ulaşım Sistemine (ETUS) ait B.H'nin kullandığı 22 M 0221 plakalı minibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Trakya Üniversitesi öğrencisi E.N.Z. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.