Edirne'de Milli Ağaçlandırma Günü Kapsamında 2 Bin Fidan Dikildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında geçtiğimiz 6 Ağustos'taki orman yangınında zarar gören 10 dekar alana, 2 bin çam fidanı dikildi.

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi gerçekleştirildi. Edirne'de tören, 6 Ağustos'da meydana gelen yangında 10 dekar alanın zarar gördüğü Keşan ilçesine bağlı Sivritepe mevkiinde yapıldı. Toplamda 2 bin çam fidanının dikildiği törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, 665'nci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, kurum ve kuruluş temsilcileriyle, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

'YANAN ALANLARA 1 MİLYON FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, dikilen fidanlarla Türkiye'nin geleceğine nefes bırakacaklarını belirterek, "Yazın bazılarımız orman yangınlarıyla mücadele ettik, bazılarımız yanan yeşil vatanı yüreğimiz yanarcasına takip ettik ve herkes orman yangınlarına karşı elinde kazmayla, kürekle, elindeki su şişeleriyle, hortumlarla, köylülerimiz traktörlerinin arkasına bağladıkları küçük motopomplarla ormanlara, yangınlara müdahale etmeye çalıştılar çünkü yeşil vatanımız bizim için çok kıymetli. Bir emanet olarak görüyoruz ve geleceğe de bunu bir emanet olarak bırakmak istiyoruz. Bugün bizim açımızdan çok önemli. Geçen yıl Edirne'de 46 tane orta ve büyük çaplı orman yangını oldu ve ciğerlerimiz adeta yangı bu yangınlarla beraber. Kendimize de bir hedef koyduk, dedik ki yanan her ağacın, fidanın yerine daha fazlasını dikeceğiz. Bunu tüm Edirne olarak yapacağız, Türkiye olarak yapacağız. Bugün de Edirne'mizde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde bu ağaçlandırma bayramını yapıyoruz. Bugün geçen yıl orman yangınlarımızda yanan yerlerin hazırlanan kısımlarına, 1 milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz bu kapsamda. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bunun üzerine koya koya devam ettireceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılayalım. Çünkü dikilen her fidan onlarla beraber büyüyecek ve geleceğe bir nefes olacaktır" dedi.

'YANAN ALANLARI TEKRAR YEŞİL VATANIN PARÇASI HALİNE GETİRECEĞİZ'

Keşan Orman İşletme Müdürü Ulaş Ahatoğlu da, yanan orman alanlarının her metrekaresini ağaçlandırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Anayasa'mızın 169. Maddesi gereği yanan alanlar, tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Bu kapsamda yanan alanların her metrekaresini yeniden ağaçlandıracak ve tekrar yeşil vatanın bir parçası haline getireceğiz. Hedefimiz; yangından zarar gören bütün alanların arazi hazırlığı çalışmalarını 1 yıl içerisinde bitirmek, 2026-2027 ekim döneminde 1 milyon fidanı toprakla buluşturmak" diye konuştu.

KIRKPINAR AĞASI

Tören sonrası Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol, vatandaşlar ve öğrencilerle fidan dikti. Burada konuşan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verdiği 1 milyon fidan sözünü hatırlatarak, "Biz Kırkpınar açılışında bunu söylemiştik. Bununla alakalı da o zamandan beri çok koşturuyoruz. Vali beyle ve belediyeyle çok istişare ettik. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ağaların çok ciddi katılımı oldu bizim 1 milyon fidan kampanyamıza, Türkiye'nin çeşitli firmaları da katıldı. Yani ağaç dikme işi bence 7/24, 365 gün insanların hayatında olması gereken bir şey. Üzücü bir şey vesile oldu, orman yangınları vesile oldu ama güzel bir şeye vesile oldu. Bundan sonra da 1 milyonda kalmayacağımızı söyledik. Bu sembolik bir şeydi. Bugün de sağolsun değerli valimiz davet etti. İlk açılışı bugündü. Ben de bunu dillendirdiğim için kendim adına çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Haber - Kamera: Batuhan SEVER / EDİRNE,