Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün sebep olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün sebep olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Kulekapı Caddesi'nde ters yönde seyrettiği belirtilen F.B'nin (15) kullandığı 22 ABT 956 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.G'ye çarptı. Motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Daha sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet park halindeki 22 AAH 287 plakalı panelvan araca da çarptı. Çapmanın etkisiyle yere düşen ehliyetsiz sürücü F.B. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.A. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, olayın yaşandığı mevkide çok sayıda trafik kazası meydana geldiğini belirterek, trafik ışığı konulmasını istedi. AA / Cihan Demirci - Güncel Güncel Haberler

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