Edirne'de Mevsimlik Tarım İşçileri Sıcaklara Rağmen Çalışıyor

Edirne'de mevsimlik tarım işçileri, yaklaşık 30 dereceye varan sıcaklara rağmen tarlada çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde maydanoz tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçileri, sıcak havaya rağmen akşam saatlerine kadar çapa yapıp ot yoluyor.

Her yıl bu işi yaptıklarını söyleyen mevsimlik tarım işçileri, tarlalarda çalışarak çocuklarının eğitimine ve ailelerinin gelirine katkıda bulunuyor. İşçiler ayrıca domates, biber, fasulye tarlalarında da çalışarak rızıklarını çıkarıyor. Günlük 400 ila 500 lira yevmiye ile çalışan mevsimlik tarım işçilerinin tarlalardaki yoğun mesaileri sürüyor.

"Çalışmayı seviyoruz"

İşleri zor olsa da artık alıştıklarını ifade eden mevsimlik tarım işçilerinden Münevver Taşçı, sabahın erken saatlerinden itibaren işe başladıklarını belirterek, "En büyük zorluğumuz sıcak havada güneşin altın çalışmak. İşimize alıştık, bize için artık eğlence gibi geliyor. Çalışmayı seviyoruz. Yevmiyelerimiz 400 ila 500 lira arasında değişiyor" dedi.

İşçilerden Hatice Tekin de uzun yılardır tarlalarda çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Diğer işçiler de çalışmayı sevdiklerini ve işleri ne kadar zor olsa da alıştıklarını belirtti. - EDİRNE