Edirne'de Metruk Binada Yangın Çıktı
Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Edirne'de metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Abdurrahman Mahallesi Cami Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel