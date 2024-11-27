Edirne'de Metruk Binada Yangın Çıktı
Yeniimaret Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında binanın deposu ve komşu evde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında metruk binanın deposu ve bir evde de maddi hasar oluştu.