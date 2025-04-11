Edirne'de Metruk Binada Uyuşturucu Baskını: 6 Gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, metruk binada uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelilerin bulunduğu metruk binayı kontrol etti.

Şüphelilerin bulunduğu alanda yapılan aramada poşetler içerisinde 473 gram sentetik uyuşturucu ve 17 bin 860 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.