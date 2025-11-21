Haberler

Edirne'de Meslek Liselerine İstihdam Garantili Protokol İmzalandı

Güncelleme:
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edirne Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokol ile meslek lisesi öğrencilerine iş imkanı sağlanacak. Öğrenciler, fabrikalarda staj yaparak mesleki deneyim kazanacak ve istihdam garantisi ile iş bulma şansı elde edecekler.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Edirne Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında meslek lisesi öğrencilerine istihdam garantili iş imkanı sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Yunus Sezer, Edirne OSB'de düzenlenen imza töreninde meslek lisesi öğrencilerinin protokol kapsamında fabrikalarda staj yapacağını söyledi.

Eğitimlerle öğrencilerin mesleki bilgilerinin artacağını ve tecrübe kazanacağını belirten Sezer, işletmelerin nitelikli istihdam ihtiyaçlarını bu projeyle karşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

" OSB'lerle meslek liselerini entegre edelim istedik"

Edirne'de OSB'lere önem verdiklerini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu işbirliğiyle OSB'lerle meslek liselerini entegre edelim istedik. Buradaki firmaların ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Öğrencilerin istihdam ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burada öncelikle mesleki eğitimi sağlıyoruz, meslek liselerinde okuyan çocukların staj ihtiyaçlarını yine buradan karşılayacağız.

OSB yönetimi olarak karar aldık programa katılan öğrencilere eğitimleri boyunca burs vereceğiz. Bir de istihdam garantisi sunacağız. Öğrencilerin programı ve okullarını bitirince bulundukları firmalarda istihdam edilmelerini sağlayacağız."

Sezer, proje kapsamında ilk etapta 30 öğrencinin staj yapmaya başladığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da protokolün öğrencilere büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Edirne OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Güven de nitelikli eleman ihtiyaçlarını proje sayesinde karşılayacaklarını ve öğrencilerin okulun ardından işlerinin hazır olacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
