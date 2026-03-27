Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması Edirne'de protesto edildi

Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması Edirne'de protesto edildi
Edirne'de Saadet Partisi ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına karşı basın açıklamaları düzenleyerek, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasını eleştirdi. Etkinliklerde Gazze'deki duruma da dikkat çekilerek barış çağrısı yapıldı.

Edirne'de bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca cuma namazı çıkışı Eski Cami önünde "Zalimlere Lanet, Mazlumlara Destek" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük, Gazze'de yaşanan olaylara tepki göstererek, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasını eleştirdi.

Karakütük, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemli bir ibadet yeri olduğunu belirterek, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kudüs'te yaşanan gelişmelere dikkati çeken Karakütük, bölgedeki saldırıların ve gerilimin endişe verici olduğunu dile getirdi.

Karakütük, Gazze'de yaşananların sona ermesi ve bölgede barışın sağlanması çağrısında bulundu.

UZİMDER'den açıklama

Uzunköprü İmam Hatipliler Derneği (UZİMDER) üyeleri de Telli Çeşme Meydanı'nda düzenledikleri basın açıklamasıyla Kudüs'te yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Abdulkerim Özdemir, Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Özdemir, uluslararası hukuka uyulması ve kutsal mekanların statüsünün korunması gerektiğini belirterek, bölgede barışın sağlanması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
