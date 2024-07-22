Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Nehri'ne giren üç gençten ikisi kayboldu. Olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda iki gencin cesedi sudan çıkarıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.
Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.
Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.