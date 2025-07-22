Edirne'de Meriç Nehri'nden Tarımsal Sulama İçin Su Bırakıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nden Tarımsal Sulama İçin Su Bırakıldı
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Edirne Valiliği, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve nehir debisindeki düşüş nedeniyle Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden suyun tamamını tarımsal sulamaya destek amacıyla nehre bıraktı.

EDİRNE Valiliği, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nehir debisindeki düşüş nedeniyle başlatılan kademeli kesinti uygulaması kapsamında, Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden suyun tamamının tarımsal sulamaya destek amaçlı nehre bırakıldığını açıkladı.

Kentte, yüksek sıcaklıklar ve yağışsız geçen mevsim nedeniyle, nehir debilerinde yaşanan düşüş üreticileri tedirgin ederken, Edirne Valiliği Meriç Nehri'nde 9 Temmuz'da kademeli su kesintisi uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında, tarımsal üretime destek amaçlı nehrin geçtiği alanlara kademeli olarak su verildi. Daha önce Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden üreticilerin mağduriyetini giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen su salınımı, bugün tekrarlandı.

Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, santralden suyun tamamının bırakıldığı belirtilerek, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve suyun debisinde yaşanan düşüş nedeniyle, kooperatiflerimiz ve üreticilerimizle alınan ortak kararlar doğrultusunda, kademeli olarak yapılan kesintiye destek olmak amacıyla daha önce bırakılan suya ilave olarak Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden Meriç Nehri'ne suyun tamamı bırakılmıştır. Kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan bu sezonu da atlatacağız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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