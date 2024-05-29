Edirne'de Meriç Nehri'nde turistik turlar başladı

Edirne Valiliğince nehirlerin daha etkin kullanılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurum müdürlerinin katılımıyla nehir kenarında düzenlenen programla nehirde turistik turlar başlatıldı.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığının Meriç Nehri kıyısında sürdürdüğü Millet Bahçesi çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Nehir ve nehir etraflarının en güzel şekilde kullanılmasının hem Edirnelilerin hem de turistlerin ortak hayali olduğunu belirten Sezer, "Nehrin her iki yakasının da yürüyüş alanlarıyla, bank alanlarıyla donatılması aynı zamanda da nehri kullanma noktasında da herkesin ortak düşüncesi, ortak anlayışı, ortak isteği var. Yürüyüş alanları kısa bir zaman içerisinde bitecek." dedi.

Ziyaretçilerin, kayıklarla yaptıkları gezide tarihi köprüleri ve Edirne'nin muhteşem manzarasını görme imkanı bulacağını anlatan Sezer, amaçlarının turizm ve kültürel değerleri ön plana çıkartarak, mevcut kaynakları gelen misafirlerin daha fazla hizmetine sunmak olduğunu bildirdi.

Sezer, kancabaş tipi 4 kayıkla nehirde gezinin başladığını belirtti.

Kürek sporuyla da Meriç öne çıkacak

Meriç'in aynı zamanda su sporlarıyla da verimli kullanılacağının altını çizen Sezer, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda burada su sporlarıyla ilgili bir merkez yapımının da projelendirme çalışmaları tamamlandı. Onunla ilgili de yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu sene de burada malumunuz Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapılıyor. Kürekte Avrupa Şampiyonası burada düzenlenecek.

Umarım Edirne'mize, güzel Edirne'mize güzel hizmet eder, gelen ziyaretçilerimizin de Edirne'mizin hem suyundan hem de bütün tarihi ve kültürel güzelliklerinden faydalanmalarına bir katkı sağlarız. bir farkındalık oluştururuz."

Konuşmaların ardından aralarında Trakya Üniversitesi RektörÜ Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve kurum müdürlerinin olduğu protokol üyeleri hizmete alınan kayıklarla nehirde gezinti yaptı.

Tanıtım amacıyla Osmanlı hanedan kıyafetleri giyen bir grup da gezintiye katıldı.

Edirne kırmızısı rengindeki "Mecidiye", "Meriç", "Arda" ve "Meriç" isimli 8 metre uzunluğunda, 14 kişi kapasiteli elektrik motorlu kayıklarla hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 19.00 saatleri arası gezinti yapılabilecek.

Tur süresi 30 dakika olacak.