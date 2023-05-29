Edirne'de Meriç Nehri'nde taşkın önleme çalışmaları başlatıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkınların önüne geçilmesi için ıslah çalışması başlatıldı. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Bu temizlik çalışmaları ilimiz açısından, ilimizin güvenliği, can ve mal güvenliği açısından çok önemli" dedi.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde olası taşkınların önüne geçilmesi için ıslah çalışması başlatıldı. Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Bu temizlik çalışmaları ilimiz açısından, ilimizin güvenliği, can ve mal güvenliği açısından çok önemli" dedi.

Edirne'de Meriç Nehri'nde olası taşkınlara yönelik süren ıslah çalışmaları kapsamında şehir merkezinden geçen 12,5 kilometrelik yatağının temizlenmesine başlandı. Seddelerin de güçlendirilip yükseltildiği çalışmaları inceleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yatak temizleme çalışmalarının vatandaşın can ve mal güvenliği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

'TABAN VE YÜZEY TEMİZLİĞİNE BAŞLADIK'

Kanal Edirne Projesi'nin taşkın sularının tahliyesi noktasında önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Vali Kırbıyık, "Taşkın risklerine karşı nehirlerde taban ve yüzey temizliği çalışmalarına başladık. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında hem Meriç hem de Tunca Nehri taban temizliğine yönelik çalışmalar başlamış oldu. Bu işin bir de Kanal Edirne boyutu var. Meriç Nehri'nden gelecek olan taşkın suları tahliyeyi sağlayacak olan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yapay kanaldan bahsediyoruz. Bu kanal bizim açımızdan önemli. Taşkın riskinde Meriç Nehri'nin kapasitesinin yarısı kadar da Kanal Edirne'den tahliye imkanı oluşuyor. Taşkın riskini önemli ölçüde bertaraf etmemize destek sağlıyor" dedi. Kırbıyık ayrıca yatak temizliği sırasında ortaya çıkan kumların da yine taşkın koruma seddelerinin güçlendirilmesinde kullanıldığını, seddelerin bazı yerlerinin taşla örüleceğini söyledi.