Edirne'de Meriç Nehri'nde Tarihi Tüfek Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekilmesi sonucu tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu. Olay, Meriç Köprüsü yakınlarında meydana geldi ve tüfek, incelenmek üzere ilgili makamlara teslim edildi.

EDİRNE'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu.

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı. Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi. Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a imza attı! O sözleriyle Sarı-kırmızılıları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market alışverişi sırasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ecel bazen gülerken yakalar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.