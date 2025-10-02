Edirne'de Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
Edirne'de Meriç Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi, polis ve jandarma ekipleri tarafından incelenip otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Nehir kenarındaki kum ocağı yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kıyıya çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel