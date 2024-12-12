Edirne'de Meriç Nehri Kenarı Düzenleme Çalışmaları İncelendi

Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan nehir kenarı düzenleme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sezer'in incelemenin ardından çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

DSİ tarafından yürütülen çalışmalar ile nehrin her iki tarafının da yeni görünümüne kavuşacağı kaydedildi.