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Edirne'de Mera Alanını Kirleten Şüpheliye Para Cezası Uygulandı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında mera alanına atık döken şüpheli, jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Şüpheliye idari para cezası uygulanırken, kirletilen alan temizlendi. Çevre, doğa ve hayvanların korunması için denetimler devam edecek.

Edirne'de mera alanını kirlettiği tespit edilen şüpheliye, para cezası uygulanıp bölgeye attığı atıklar temizletildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında meraya katı atık döküldüğü ihbarını aldı.

Bölgede araştırma yapan ekipler merayı kirleten şüpheliyi tespit etti.

Jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanan şüpheliye kirlettiği alan temizletildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Lalapaşa Edirne Çevre Suç Ekonomi Güncel Haberler

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