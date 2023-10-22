EDİRNE'DE MEB-AKUB'DAN CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI YÜRÜYÜŞÜ

EDİRNE'de Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nce (MEB-AKUB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

EDİRNE'de Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nce (MEB-AKUB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

MEB-AKUB, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla 'Geçmişe Saygı, Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' temalı yürüyüş düzenlendi. Yeniimaret Mahallesi'ndeki Asker Hastanesi Şehitliği'ni ziyaretle başlayan yürüyüşe MEB-AKUB üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Yürüyüşte, Asker Hastanesi Şehitliği'nin ardından Aynalı Tabya, Karagöz Tabya, Hıdırlık Tabyası, Yıldırım Köprüsü geçilerek Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'na ulaşıldı. Daha sonra katılımcılar, Jandarma Şehitliği'ni ziyaret edip, Meriç ve Tunca köprülerini geçerek, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile yürüyüş, son buldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörü Ahmet Tevfik Erdem, Milli, insani, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Milli Mücadele'mizin köklü hatırasının yaşatılması adına Müdürlüğümüz MEB -AKUB Arama Kurtarma Birliği, öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımları ile yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizin teması; 'Geçmişe Saygı ve Geleceğe Güvenle Yürüyoruz' olmuştur. Sabah 7.30'da Asker Hastanesi Şehitliği ile başlayan etkinliğimiz Aynalı Tabya, Karagöz Tabya, Hıdırlık Tabyası, Yıldırım Köprüsü, Lozan Anıtı, Jandarma Şehitliği, Meriç Köprüsü, Tunca Köprüsü ve Atatürk Anıtı ile son bulmuştur dedi.(DHA)