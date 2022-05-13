Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

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Son dakika haber | Keşan'da demir mazgal hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika haber: Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın önünden mazgal çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bir apartmanın önünde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki mazgal çalındı.

Apartman yöneticisi Ş.D'nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

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