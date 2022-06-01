Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi - Haberler

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Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de Mavi Marmara saldırısı protesto edildi

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırı, 12'nci yılında Edirne'de protesto edildi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi'ne düzenlediği saldırı, 12'nci yılında Edirne'de protesto edildi.

Eski Cami önünde toplanan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Edirne Temsilciği üyeleri, Türkiye ve Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İHH Edirne Temsilcisi Abdülkadir Akdi, 2010 yılında insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırı düzenlediğini ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in, Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikasıyla daha fazla problem ürettiğini ve kendi ırkından başka bir millete yaşama hakkı tanınmadığını belirten Akdi, hukuku dışı uygulamaların yıllardır devam ettiğini belirtti.

Mazlumdan yana olma tavrının her zaman süreceğini dile getiren Akdi, şunları kaydetti:

"Buradan şunu tekrar belirtmek istiyoruz Mavi Marmara yoluna devam etmektedir. Kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz. Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek, seferimize devam edeceğiz."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Protesto Marmara İsrail Edirne Güncel Haberler

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