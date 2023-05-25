Edirne'de markette kız çocuğuna cinsel istismar

Edirne'de 27 yaşındaki A.C.K. isimli şahıs, markette alışveriş yapan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Edirne Çocuk Hakları Derneği, istismar olayına tepki gösterdi.

Edirne'de markette alışveriş yapan bir kız çocuğu, yetişkin bir erkek tarafından cinsel istismara uğradı. Küçük kız çocuğunu taciz eden şahıs, marketin güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edildi. Tacizcinin, Babaeski ilçesinde yaşayan kamyon şoförü A.C.K. olduğu belirlendi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"SESSİZ KALAMAZDIK"

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkıran ve Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Figen Gönül, bugün Edirne Barosu önünde basın açıklaması yaparak cinsel istismar olayına tepki gösterdi.

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, "Edirne'de olmasını hiç arzu etmediğimiz bir şey. Sessiz kalamazdık. Edirne Çocuk Hakları Derneği, farkındalık oluşturmak için var, ama aynı zamanda çocukların sesi olmak için var. Bundan sonra da kentimizde kesinlikle en ufak biçimde bu tür olayların yaşanmaması için bu açıklamayı zorunlu bulduk" dedi.

"DÜŞÜNMEK DAHİ İSTEMİYORUZ"

Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Figen Gönül, şunları söyledi:

"Yurt çapında yaygın zincir marketlerin Edirne'deki bir şubesinde, yetişkin bir erkeğin küçük yaştaki kız çocuğunu istismarı haberini aldık. Arkadaşlarıyla birlikte markette içecek almaya çalışan 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuna, 30'lu yaşlarında bir erkek, oldukça rahat bir şekilde sarkıntılık ediyor. Kamuya açık, kalabalık, kurumsal bir alan olan ve güvenli olduğunu düşündüğümüz marketten söz ediyoruz. Markette bu derece eylemde bulunan ilkel düşüncenin ara sokaklarda, parklarda neler kurgulayabileceğini ve nelere yeltenebileceğini düşünmek dahi istemiyoruz. Çocuğa yönelik her türlü ihmalin, şiddetin ve istismarın önüne geçmek ve çocuklara yapılan bu istismara sessiz kalınmaması için, çocukların sesi olmak için buradayız. Geceleri dahi son derece güvenli olmasıyla övündüğümüz kentimizde, Edirne'de güpegündüz yaşanmış bu olayla ilgili yetkililerin gereğini ivedilikle yapmasını bekliyoruz, takipçisiyiz."