Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor - Haberler

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Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de marketlerde KDV indirimi denetimleri sürüyor

Edirne'de, temizlik malzemelerindeki KDV indirimine ilişkin denetim devam ediyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, temizlik malzemelerindeki KDV indirimine ilişkin denetim devam ediyor.

Ticaret Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri kent genelinde yaptığı denetimlerde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığını inceliyor.

Ekipler, denetledikleri marketlerde ürünlerin etiket fiyatı ve kasa fiyatlarını karşılaştırıyor.

Yetkililer, vatandaşların alışverişlerinde KDV indiriminin fiyatlara yansıması konusunda dikkat etmelerini aksi takdirde şikayette bulunmaları uyarısında bulundu.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ticaret, Edirne, Zabıta, Polis, Güncel, Haberler

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