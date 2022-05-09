Edirne'de mahalle halkının istemediği taş ocağının çalışması durduruldu - Haberler

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Edirne'de mahalle halkının istemediği taş ocağının çalışması durduruldu

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de mahalle halkının istemediği taş ocağının çalışması durduruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar tarafından istenmeyen taş ocağının faaliyetleri durduruldu.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar tarafından istenmeyen taş ocağının faaliyetleri durduruldu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Mahalle'de bulunan taş ocağının çalışmalarına son verdiğini söyledi.

Bölgede yaşayanların taş ocağını istemediğini belirten Helvacıoğlu, "Hem gürültü hem de çevre noktasında hassasiyet göstermemiz gerekiyordu. Sayın Valimin, Kaymakamımın bilgisi doğrultusunda, kıymetli Vekillerimiz ve BOTAŞ yetkililerinin devreye girmesiyle bayram öncesi çalışmaların olmayacağını söylemiştik. Sözümüzde durduğumuzu yerinde gösterelim istedik. Taş ocağında çalışma bitmiştir. Bir daha çalışma olmayacak." dedi.

Helvacıoğlu, mahalle halkına verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bugün ocak bölgesinde görülen kepçenin iş güvenliği amacıyla çalıştığını ifade eden Helvacıoğlu, "Buradaki taşların çıkış işlemlerinin yapıldığı bilgisi firma yetkililerince verildi. Sayın valime, sayın vekilime ve firmaya hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Ben görevde olduğum süre boyunca faaliyet olmayacak. ÇED raporunun iptali için girişimleri devam ettireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Helvacıoğlu, ocağın bulunduğu bölgeye dolgu yapılarak yeşil alan olarak değerlendirileceğini kaydetti.

AA / İlker Gürel - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu, Bayram, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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