Edirne'de LPG Tankında 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen otomobilde, LPG tanklarının içine gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere, Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen otomobili, şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Yapılan taramada otomobilin altındaki LPG tanklarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Otomobil, narkotik köpeği Bodri kullanılarak detaylı arandı. Ekipler, LPG tanklarının içerisine gizlenmiş halde 19 kilo 692 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,