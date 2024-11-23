Edirne'de Lodos ve Sağanak Yağış Zorluklara Neden Oldu
Edirne'de etkili olan lodos ve sağanak yağmur, vatandaşlar ve sürücüler için zor anlar yaşattı. Kent genelinde su birikintileri meydana geldi.
Edirne'de sağanak yağış ve lodos etkili oldu
EDİRNE - Edirne'de etkili olan lodos ve sağanak yağmur nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Edirne'de gece saatlerinde kent genelinde lodos ve sağanak yağış etkili oldu. Edirne'de etkili olan lodos ve şiddetli yağış, vatandaşları olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.