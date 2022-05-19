Liselilerden oluşan senfoni orkestrası ilk sahne heyecanını yaşadı - Haberler

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (TÜ) Öğrenci Orkestrası ve TÜ'nün desteğiyle kurulan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası konser verdi.

Konservatuvar salonunda şef Ümit Çavuş yönetiminde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Öğrenci Orkestrası, Mozart, Mahler, Schubert, Zati Arca ve Zeki Güngör gibi bestekarların eserlerini seslendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Edirne Lisesi Senfoni Orkestrası ve korosu, Öğrenci Orkestrası ile Muammer Sun'dan "Biz Atatürk Gençleriyiz", Hümayi Elçioğlu'ndan "İzmir'in Dağlarında" ve Cemal Reşit Rey'den "10. Yıl Marşı"nı seslendirdi.

Konserin sonunda konuşan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, kısa önce kurulan orkestranın önemli bir işe imza attığını belirtti. Şentürk, orkestranın kurulmasına öncülük eden Edirne Lisesi Eğitim Vakfı (ELEV) Başkanı Atıl Erman'a teşekkür etti.

Erman da üniversite - sanayi iş birliğinin bir benzerini TÜ ile üniversite - lise iş birliği olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orkestranın kurulmasında Edirne Lisesi mezunu Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun büyük desteğini gördüklerini ifade eden Erman, "Gözlerim yaşararak bu konseri izledim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konseri çok sayıda davetli dinledi.