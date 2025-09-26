Edirne'de Lise Öğrencisi Katiline 20 Yıl Hapis Cezası

EDİRNE'de, lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan E.A. (15), indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gülden'in annesi Zehra Coni, "Kanunlar gereğini yaptı ama benim içim soğumadı. 20 sene çok az" diye konuştu.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cinayete ilişkin soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı 4 sayfalık iddianame ile Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması istendi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 2'nci duruşması görüldü. E.A., tutuklu bulunduğu Samsun'daki Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile duruşmaya katılırken, Gülden Coni'nin babası Sami Coni, annesi Zehra Coni, ablası Nurhan Alüzrek ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık E.A.'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmada taraflar dinlendi.

SEGBİS ile duruşmaya katılan E.A., son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Savcı, sanığın tasarlayarak canavarca hisle kadın ve çocuğu öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından, E.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, sanığın 15 yaşında olması nedeniyle bu cezayı en üst sınır olan 20 yıl hapse çevrildi. Mahkeme E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

'MAHKEME VEREBİLECEĞİ EN ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ'

Duruşmanın ardından Coni ailesi ve avukatları Oğuzhan Özcan Altıner açıklama yaptı. Avukat Altıner, mahkemenin verilebilecek en üst sınırdan ceza verdiğini belirterek, "Şahıs 15 yaşında olduğu için verebileceği en yüksek ceza 20 seneydi. Herhangi bir haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadı. Dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildikten sonra şahıs 15 yaşında olduğu için en üst sınır olan 20 seneye döndürüldü. Mahkeme heyetinin verebileceği en büyük ceza buydu, onun dışında herhangi bir indirim uygulamaması bizi mutlu etti. Bizim tek isteğimiz bu saatten sonra, kanun maddelerinin değişerek şahısların 15 ya da 16 yaşlarında olmaları sebebiyle indirim olmaması" diye konuştu.

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek de kardeşi için mücadele ettiğini söyleyerek, "5,5 aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 seneyi hak etmedi, çok az" dedi.

Annesi Zehra Coni de "Kanunlar gereğini yaptı ama benim içim soğumadı. 20 sene çok az, kanunlar değişsin artık" ifadelerini kullandı.