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Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçakla Yaralandı

Edirne'de Lise Öğrencisi Bıçakla Yaralandı
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Edirne'de bir lise öğrencisi, okul çıkışında tartıştığı bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olay sonrası yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencisi Y.N. (16) okul çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Y.N'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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