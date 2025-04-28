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Edirne'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga

Edirne'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga
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Edirne'de iki lise öğrencisi arasında çıkan kavga sonucunda bir öğrenci bıçakla yaralandı. Olay, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, merkezdeki Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İsimleri açıklanmayan iki öğrenci arasında henüz belirlenemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci, diğerini üzerinde taşıdığı bıçakla yaraladı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs kısmından yaralandığı belirtilen öğrenci, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli öğrenci gözaltına alınırken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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