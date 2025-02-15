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Edirne'de Limonata Yüklü Tırda Yangın

Edirne'de Limonata Yüklü Tırda Yangın
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Edirne'de Avrupa Otoyolu'nda seyir halindeki limonata yüklü tırın dorse kısmındaki lastik alev aldı. Sürücü durumu fark ederek tırı kenara çekti ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avrupa Otoyolu'nda Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halindeyken alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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