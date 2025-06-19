Edirne'de Lavanta Tarla Günleri Başladı

Edirne'de Lavanta Tarla Günleri Başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği 8. Edirne Lavanta Tarla Günleri, Edirne Valiliği ve yerel desteklerle açılış yaptı. Etkinlikte lavantanın ekonomik değeri ve bölgedeki üretim potansiyeli vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün "8. Edirne Lavanta Tarla Günleri", törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Edirne Valiliği himayesinde, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinliğin açılış programı, enstitünün deneme tarlasında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, lavantanın Edirne çiftçisinin alışık olduğu buğday, ayçiçeği ve çeltikten farklı olarak ekonomik değeri yüksek, endüstriyel bir bitki olduğunu söyledi.

Lavantanın Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin dekarlık alanda ekildiğini belirten Subaşı, "Edirne çiftçisi basiretli, geleceği gören ve yeniliklere açık bir yapıya sahip. Eğer bu üründe bir kazanç görürse, üretimi artıracaktır." dedi.

"Üretim 2015'te başladı"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de lavanta ekimi çalışmalarına 2015 yılında başladıklarını anlattı.

Çalışmalar kapsamında Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladıklarını bildiren Tülek, "İngiliz lavantası olarak bilinen angustifolia türünün farklı çeşitlerini yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde çiftçilerimiz lavanta üretimine başladı." diye konuştu.

Lavanta tarlalarının yalnızca tarımsal değil, estetik ve turizm açısından da değer kazandığını ifade eden Tülek, ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çekti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de lavanta üretiminin bilimsel temellerle desteklendiğini, üreticilere yeni gelir kapıları açacağını söyledi.

Lavanta tarlalarında başlayan etkinliklerin zamanla genişlediğini belirten Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da "Edirne'yi 1000 metrelik ipek kumaşa benzetiyoruz ama şu ana kadar yalnızca 100 metresini değerlendirebildik. Lavanta etkinliklerine bugüne kadar on binlerce kişi katıldı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sembolik lavanta hasadı gerçekleştirdi. Mor tarlaları gezen vatandaşlar, Edirne Belediye Bandosunun müzik dinletisi eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar, 29 Haziran'a kadar sürecek etkinlik kapsamında her gün 09.30-20.30 saatleri arasında lavanta tarlasını ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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