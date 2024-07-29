Edirne'de Kuzey Makedonyalı kursiyerlerin gezi programı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde enstitünün Kuzey Makedonya'daki kurslarında eğitim gören kursiyerler Edirne'yi gezdi.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu koordinasyonunda gerçekleştirilen Edirne gezisi kapsamında kente gelen 52 kursiyer, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakaladı.

Gezi programına Hıdırlık Tabyaları'ndan başlayan kursiyer ekibi, buradaki Balkan Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

II. Bayezid Külliyesi, Lozan Anıtı ve Tarihi Tren Garı ve tarihi köprüleri gezen ekip, Eski, Üç Şerefeli ve Selimiye camilerini ziyaret ederek programını sonlandırdı.