Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kuyumcuları Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Kuyumcuları Dolandıran 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kuyumculara düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yapan 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, piyasa değeri yüksek gösterdikleri altınlarla kuyumcuları dolandırdıktan sonra suçüstü yakalanarak tutuklandı.

EDİRNE'de çok sayıda kuyumcuya düşük ayarlı altın satarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 şüpheli, suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

İstanbul'dan Edirne'ye gelen C.K. ve E.E., kent merkezi ve ilçelerde düşük ayarlı altınları piyasa değeri yüksek gibi gösterip, kuyumculara sattı. Bu şekilde dolandırılan kuyumcular, durumu fark edince polise başvurdu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.K. ve E.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 altın bilezik ile suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK OLDUKÇA ZOR'

Kent merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Rahmi Cömert, "Burada 40 yıllık kuyumculuk yapıyorum. Ne yazık ki biz de durumu anlayamadık. Gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Parasını verip, gönderdik. Sonrasında kuyumcular olarak aramızdaki WhatsApp grubunda yapılan yazışmaları ve şüphelilerin eşkalini görünce ben de tanıdım ve hemen polise haber verdim. Herkes çok dikkatli olmalı; çünkü anlaşılması çok zor" şeklinde konuştu.

DOLANDIRICILIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelilerin kentte bir kuyumcuya girip, düşük ayarlı altın sattıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, C.K.'nın iş yerine girip, elindeki altını vermesinin ardından bir süre beklediği, ardından parasını aldıktan sonra dükkandan ayrıldığı görülüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Edirne Hukuk Suç

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! TRT Spor yayın akışı 2 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });