Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı Edirne'de hava akşam üstüne doğru kapandı ve çiseleme şeklinde başlayan yağış sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle ve poşetlerle korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yaklaştığı kentte hava akşam üstüne doğru kapadı.
Çiseleme şeklinde başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları ise kafalarına poşet geçirerek yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü.
Yağmurun gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.