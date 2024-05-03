Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Edirne'de sağanak etkisini gösteriyor.

Sabaha karşı başlayan yağış, kuvvetli sağanağa dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şemsiyesiz yola çıkan yayalar yağmurda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri olumsuzluğa meydan vermemek adına kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte sağanağın pazar gününe dek sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapılmıştı.