Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış

Edirne'de uzun zamandır devam eden sıcak hava nedeniyle zorluk yaşayan kent sakinleri, kuvvetli sağanak yağışla birlikte rahat bir nefes aldı. Yağışın ardından su birikintileri oluştu ve vatandaşlar korunaklı alanlara geçti. Hava sıcaklığı düşerek kent sakinlerini rahatlattı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.