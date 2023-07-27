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Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış

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Edirne'de uzun zamandır devam eden sıcak hava nedeniyle zorluk yaşayan kent sakinleri, kuvvetli sağanak yağışla birlikte rahat bir nefes aldı. Yağışın ardından su birikintileri oluştu ve vatandaşlar korunaklı alanlara geçti. Hava sıcaklığı düşerek kent sakinlerini rahatlattı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de kuvvetli sağanak, uzun zamandır bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşan kent sakinlerine rahat nefes aldırdı.

Öğle saatlerinde kapanan havanın ardından önce ara ara çiseleme ardından da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlara geçerek sağanağın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının dün 41 derecenin üzerine çıkarak son zamanların en yüksek sıcaklığına ulaştığı kentte yağışlı hava sistemi hava sıcaklığını düşürdü, havayı serinletti.

Hava sıcaklığının 23 derecelere düşmesi uzun zamandır sıcak havayla mücadele eden kent sakinlerini rahatlattı.

Yağışın aralıklarla akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel

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