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Edirne'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi. Ağaçların dalları kırıldı, su birikintileri oluştu ve stant çadırları devrildi.

Edirne'de kuvvetli rüzgar, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Umurbey Mahallesi Sarayiçi mevkisine giden yolda çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Belediye ekipleri, yola devrilen dalların kaldırılması için çalışma yaptı.

Öte yandan, Saraçlar Caddesi'nde kurulu bir stant çadırı da kuvvetli rüzgarda devrildi.

Sağanak nedeniyle ise bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, bazıları ise iş yerleri girişlerinde yağışın dinmesini bekledi.

Sağanağın etkili olduğu kentte, yer yer dolu geçişleri de meydana geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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