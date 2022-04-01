Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Apartmanın çatısından kopan parçanın üzerine düştüğü evdeki Zeliha Yolalmaz yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan hızı yer yer 47 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tarihi Karaağaç semti ile kent merkezini birbirine bağlayan Lozan Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi. Edirne Belediyesi ekipleri yolu boydan boya kapatan ağacı kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, saatte en az 22, en fazla ise 50 kilometre ile eseceği ifade etti.