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Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor

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Edirne'de düzenlenen kurumlar arası halı saha turnuvasına 36 takım katılıyor. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor ve yaklaşık 450 kurum çalışanı spor yapma imkanı buluyor. Turnuvanın final maçı öncesi il protokolünün katılımıyla kısa bir gösteri maçı planlanıyor.

Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Edirne Temsilcisi Yavuz Çiroz, AA muhabirine bu yıl 15'incisi düzenlenen turnuvaya 36 takımının katıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenledikleri turnuvada futbolseverlerin heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalar izlediğini belirten Çiroz, "Yaklaşık 450 kurum çalışanı burada spor yapma imkanı buluyor. Amacımız kurumları birbiriyle kaynaştırmak. Haziran'da sona erecek turnuvanın final maçı öncesi il protokolünün katılımıyla kısa bir gösteri maçı planlıyoruz." diye konuştu.

Çiroz, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.

Aralarında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve L Tipi Cezaevi Müdürü Haydar Oğuz'un da bulunduğu kurum müdürleri de takımlarının karşılaşmalarını seyretmek için Dinç Spor Tesisleri'ne geliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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