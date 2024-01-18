Edirne'de kurum müdürleri 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem : Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Akdemir, " Gazze : Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinden Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "Haber" seçkisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" karesine oy veren Akdemir, "Spor" kategorisinde ise tercihini Ömer Sercan Karakuş'un "Mete'nin nişanı" ile Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarından yana kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Öztürk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinden Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını seçen Öztürk, "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Abet Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinden Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Haber" seçkisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" karesine oy veren Öztürk, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karesini oyladı.

Edirne Meteoroloji Müdürü Altıntaş

Edirne Meteoroloji Müdürü Adem Altıntaş da Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Altıntaş, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını oyladı.

Çevre ve yaşam kategorisinde "Buzulda tek başına" adlı fotoğrafı oylayan Altıntaş, "Haber" kategorisinde "Gökyüzü akrobasisi", spor kategorisinde de "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.