Edirne'de Kuru Fasulye Üretimi İçin 6,1 Ton Tohum Desteği

Edirne'de, kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere 6,1 ton tohum desteği sağlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üreticilere destek amacıyla "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeden 73 üretici yararlandı.

Proje kapsamında, üreticilere 625 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 75'i Bakanlık hibesi, yüzde 25'i üretici katkısıyla karşılanan toplam 6,1 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı.