Edirne'de Kurban Kesim Yerlerine Denetim
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramı süresince kent genelindeki 59 kurban kesim noktasında denetimlerde bulundu. Veteriner hekimler, hijyen koşullarını kontrol edip, kasapları bilgilendirdi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Veteriner hekimler, kent genelindeki kurban kesim noktalarına giderek çalışmaları denetledi.
Denetimlerde hijyen koşulları incelendi. Kesim yapan kasaplar, hijyen kuralları konusunda bilgilendirildi.
Kentte, 59 kurban kesim noktasında 22 veteriner hekim görev yapıyor.
Denetimler bayram boyunca sürecek.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel