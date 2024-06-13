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Edirne'de Kurban Bayramı tatili öncesi dron destekli trafik denetimi

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücüler uyarıldı ve belgeleri kontrol edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı Eski Cami Kavşağı'ndaki denetimde ekipler, sürücüleri yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıp, bayramlarını tebrik etti.

Bayramda trafiğin yoğun olacağını anlatan ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini belirtti.

Dron destekli denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edildi, kırmızı ışık ve emniyet kemeri ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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