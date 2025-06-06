Edirne'de Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Edirne'de Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Edirne'de Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek namaz kıldı ve bayramlaştı.

Edirne'de Kurban Bayramı namazı coşkusu

EDİRNE - Edirne'de Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, kılınan namazın ardından birbirileriyle bayramlaşmanın sevincini yaşadı.

Edirne'de her bayram olduğu Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii başta olmak üzere binlerce vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki diğer camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camileri dolduran cemaat, namazlarını idrak ederek bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Cami içinde birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, kurbanlarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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