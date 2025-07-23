Edirne'de Kuraklıkla Mücadele İçin Meriç Nehri'ne Su Salındı

Edirne'de Kuraklıkla Mücadele İçin Meriç Nehri'ne Su Salındı
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Edirne'de etkili olan kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nde debinin düşmesi sonucu, tarımsal sulamayı desteklemek amacıyla hidroelektrik santralinden su bırakıldı. Vali Yunus Sezer, bu çabalarla ürün kaybını önlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Edirne'de etkili olan kuraklık ve debilerin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamaya katkı sağlamak amacıyla hidroelektrik santralinin suyu Meriç Nehri'ne salındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor.

Kuraklıkla mücadele kapsamında Meriç Nehri Elektrik Santrali'nde biriken su salındı.

Tarımsal sulamanın sağlıklı gerçekleştirilmesi için santralden daha önce de su bırakılmış ve kademeli sulamaya geçilmişti.

Bölgede inceleme yapan Vali Yunus Sezer, tarımsal sulamanın aksamadan sürmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Zor günlerin üstesinden gelineceğini belirten Sezer, "Kuraklık ile mücadele kapsamında hep birlikte, ürün kaybına sebep olmadan bu sezonu da atlatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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