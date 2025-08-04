Edirne'de Kuraklık Nedeniyle Tarihi Tüfek Bulundu

Edirne'de Kuraklık Nedeniyle Tarihi Tüfek Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nin su seviyesinin düşmesi sonucu tarihi tüfek bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu.

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı. Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi. Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralya'da 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı

Dünyanın bir yanı bu halde! 80'lerden beri böylesi görülmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.