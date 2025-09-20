Edirne'de Kuraklık Nedeniyle Su Kesintileri Yaşanıyor

Edirne Belediyesi, barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle bazı bölgelerde kesinti yaşandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Edirne'nin uzun süredir kurak bir dönem yaşadığı belirtildi.

Kesintilerin sona ermesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşanan uzun süreli kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri kritik düzeye inmiş, bu durum şehir merkezindeki depolarımızda da seviye düşüşüne yol açmıştır. Bu nedenle son günlerde bazı bölgelerimizde su kesintileri yaşanmaktadır. Belediyemiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için ekipleriyle gece gündüz sahada çalışmakta, hattaki arızalara anında müdahale etmektedir.

Kesintilerin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte hemşehrilerimizin gösterdiği sabır ve anlayışa teşekkür ediyor, gelişmeleri düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz."