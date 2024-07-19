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Edirne'de Kuraklık Nedeniyle Meriç Nehri'nde Kontrollü Sulama Uygulaması Başladı

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Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri'nde, kuraklık ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi. İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere çeltik üreticilerinin su problemini çözmek amacıyla nehirde kademeli sulamaya geçilmesi ve bazı günlerde tam kapatma yapılması kararlaştırıldı.

Edirne'nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri'nde, kuraklık ve su seviyesinin düşmesi nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi.

Bölgede yaşanan kuraklığa yönelik alınacak tedbirlerle ilgili kurulan komisyon, Edirne Tarım Orman Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirden sulama yapan üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Komisyon, İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere Meriç, Uzunköprü ve merkez ilçedeki çeltik üreticilerinin su problemini çözmek amacıyla nehirde kademeli sulamaya geçilmesi ve bazı günlerde tam kapatma yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, nehirdeki su miktarına göre bazı günlerde tam kapatma uygulanacak, bazı günlerde ise dönüşümlü sulama yapılacak.

Komisyon ayrıca, Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali seddesi önünde biriken 2,5 milyon metreküp suyun 600 bin metreküpünün salımı kararını aldı.

Su salımıyla son ölçümlerde debisi saniyede 42 metreküp olarak ölçülen Meriç'in debisinin kısa sürede artması öngörülüyor.

Meriç'teki su yönetimi Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda Tarım ve Orman Müdürlükleriyle DSİ tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA / Güncel

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