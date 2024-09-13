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Edirne'de kuraklık nedeniyle çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacak

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını söyledi. Sezer, çeltik tarımının yapıldığı Edirne'de sulama imkanı olmayan bölgelerdeki ayçiçeğinin olumsuz etkilendiğini belirtti ve çeltik üretiminde alınan önlemleri vurguladı. Su seviyesi düşen nehirlerde kontrollü sulama yapıldığını ve çeltik tavalarının ihtiyaç duyduğu suyun sağlandığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan önlemler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmayacağını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de çeltik üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de geniş alanlarda çeltik tarımı yapıldığını ifade etti.

Kuraklık nedeniyle sulama imkanı olmayan bölgelerdeki ayçiçeğinin olumsuz etkilendiğini anımsatan Sezer, çeltik üretiminde yaşanabilecek sorunlara karşı ciddi önlemler alındığını vurguladı.

Kuraklığın etkisinin derinden hissedildiğine dikkati çeken Sezer, "Bu sene Tunca Nehri'nin debisi hiç olmayacağı kadar azalarak saniyede 2 metreküplere kadar düştü. Diğer taraftan Meriç Nehri'nin debisi İpsala civarında saniyede 20 metreküplere kadar azaldı ki bu hayati sınırın çok altında." dedi.

Sezer, kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Meriç ve Tunca'da kontrollü sulamaya geçildiğini hatırlattı.

Çeltik tavalarının ihtiyaç duyduğu suyun alınan tedbirlerle sağlandığını ve bu sayede ürün kaybı yaşanmadığını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Kademeli su salımı yaptık, nehrin üst havzası ve alt havzasındaki çiftçilerin eşit şekilde suya ulaşabilmeleri için planlı sulama sistemine geçtik. Birlik, kooperatifler, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve DSİ'yle Meriç ve Tunca nehirlerinin tamamını ele alarak bir üretim planı yaptık. Kademeli sulamayla bir nebze rahatlama oldu. Çok sıkıntıya düştüğümüz dönemlerde de Meriç Nehri'ndeki santralden su salımı yaptık.

Özellikle Tunca Nehri havzasında su kuyuları açtık. Havza içerisinde kanallarda düzenleme yaparak su kaybının olmaması için çalışmalar yaptık. Çok şükür geldiğimiz noktada bir ürün kaybı olmadı. 485 bin dekarlık alandan 380 bin ton rekolte bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bu seneyi verim kaybı olmadan tamamlayacak."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Yunus Sezer Ekonomi Çeltik edirne Güncel Tarım Meriç

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