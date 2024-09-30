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Edirne'de Kuraklığı Yenerek Çeltik Üretiminde Verim Kaybı Yok

Edirne'de Kuraklığı Yenerek Çeltik Üretiminde Verim Kaybı Yok
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Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmadı. 500 bin dekarlık alanda yapılan hasatta üreticiler kuraklığa rağmen iyi verim alıyor.

Edirne'de, kuraklığa karşı Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmadı.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Edirne'de üreticinin hasat mesaisi sürüyor.

Kentte yaklaşık 500 bin dekarlık alanda üretimi yapılan çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen nehirlerde alınan dönüşümlü sulama tedbirleri ve ilave su kuyularının açılması, üreticilerin mağduriyetini önledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Çeltik üretim sezonunun sulamada yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu geçtiğini anımsatan Arabacı, Valilik öncülüğünde pek çok tedbir alındığını ifade etti.

Hasat edilen yerlerde verimlerde önemli düşüşler olmadığını belirten Arabacı, "Suyun sorun yaratmadığı bölgelerde verim kötü değil. Suyun yeterli ulaşmadığı alanlarda dekara 500-600 kilogram verim alınan yerler var. Su sorunu yaşanmayan hizmeti iyi yapılan yerlerde verim Türkiye ortalamasında 750-800 kilogramları buluyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Vahdettin Tüfekçi ise alınan önlemlerin verim kaybını engellediğini vurguladı.

Hasat mesaisinin hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Tüfekçi, "Genel görüntü iyi. Verimler iyi bunun yanında randıman ve dane ağırlığı da güzel. Dekarda 700-1000 kilogram arası verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Üretici Özcan Çetin de 4 aylık yetiştirme sürecinin ardından çeltik hasadına başlandığını belirtti.

Bereketli bir sezona girdiklerini dile getiren Çetin, "Hasat iyi gidiyor. Bu yıl kuraklıktan korkmuştuk. Zor bir yıldı ama sonuna geldik. Verimler iyi duruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ekonomi Çeltik edirne Güncel Tarım Çevre Meriç

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